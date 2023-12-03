Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عبادت دنيا و آخرت سعادتلرينه وسيله اولديغى گبى، معاش و معاده، يعنى دنيا و آخرت ايشلرينى تنظيمه سببدر و شخصى و نوعى كمالاته واسطه‌در. Nurdan Katreler İbadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi, meaş ve meade, yani dünya ve ahiret işlerini tanzime sebeptir ve şahsî ve nev’î kemalâta vasıtadır. İşaratü'l-İcaz, s. 165

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