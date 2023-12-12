Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانڭ، او يوكسك روحنى إنبساط ايتديرن عبادتدر؛ إستعدادلرينى إنكشاف ايتديرن عبادتدر؛ مَيللرينى تمييز و تنزيه ايتديرن عبادتدر. Nurdan Katreler İnsanın, o yüksek ruhunu inbisat ettiren ibadettir; istidatlarını inkişaf ettiren ibadettir; meyillerini temyiz ve tenzih ettiren ibadettir. İşaratü'l-İcaz, s. 167

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