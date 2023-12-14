Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عبادتڭ روحى إخلاصدر. إخلاص ايسه، ياپيلان عبادتڭ يالڭز أمر ايديلديگى ايچون ياپيلماسيدر. Nurdan Katreler İbadetin ruhu ihlâstır. İhlâs ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. İşaratü'l-İcaz, s. 167

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