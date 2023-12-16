Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون مصالحڭ، فوائدڭ و منافعڭ مرجعى اولان و كائناته حيات ويرن بر نظام، ألبته و ألبته بر ناظمڭ وجودينه دلالت ايدر. Nurdan Katreler Bütün mesâlihin, fevâidin ve menâfiin mercii olan ve kâinata hayat veren bir nizam, elbette ve elbette bir nâzımın vücuduna delâlet eder. İşaratü'l-İcaz, s. 168

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