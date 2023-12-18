Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر طبيعت ديدكلرى شى، بر مطبعه‌در، طابع دگلدر؛ طابع آنجق قدرتدر. قانوندر، قوّت دگلدر؛ قوّت آنجق قدرتده‌در. Nurdan Katreler Tabiat dedikleri şey, bir matbaadır, tâbi’ değildir; tâbi’ ancak kudrettir. Kanundur, kuvvet değildir; kuvvet ancak kudrettedir. İşaratü'l-İcaz, s. 173

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