Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر طبيعت إعتبارى بر أمر اولوب، خلقتده، يعنى ياراديليشده جارى اولان عادت اللّٰهدن عبارتدر. Nurdan Katreler Tabiat itibarî bir emir olup, hilkatte, yani yaratılışta cârî olan âdetullahtan ibarettir. İşaratü'l-İcaz, s. 173

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