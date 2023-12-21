21 Aralık 2023, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
طبيعت إعتبارى بر أمر اولوب، خلقتده، يعنى ياراديليشده جارى اولان عادت اللّٰهدن عبارتدر.
Nurdan Katreler
Tabiat itibarî bir emir olup, hilkatte, yani yaratılışta cârî olan âdetullahtan ibarettir.
İşaratü'l-İcaz, s. 173
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