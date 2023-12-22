Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر طبيعت، اللّٰهڭ صنعتى و شريعتِ فطريه‌سيدر؛ نواميس ايسه اونڭ مسئله‌لريدر، قوٰى دخى او مسئله‌لرڭ حكملريدر. Nurdan Katreler Tabiat, Allah’ın sanatı ve şeriat-ı fıtriyesidir; nevamis ise onun meseleleridir, kuva dahi o meselelerin hükümleridir. İşaratü'l-İcaz, s. 173

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