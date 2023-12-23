Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر صانعِ ذو الجلال، واحد و واجب الوجود اولديغى گبى، بتون صفاتِ كماليه ايله ده متّصفدر. Nurdan Katreler Sâni-i Zülcelâl, Vâhid ve Vacibü’l-Vücud olduğu gibi, bütün sıfât-ı kemaliye ile de muttasıftır. İşaratü'l-İcaz, s. 174

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