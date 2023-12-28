Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر صانعِ ذو الجلال بتون نواقصدن پاك و منزّهدر. چونكه نقصانيت مادّياتڭ ماهيتلرنده‌كى إستعدادڭ قلّتندن ايلرى گلير. Nurdan Katreler Sâni-i Zülcelâl bütün nevâkıstan pak ve münezzehtir. Çünkü noksaniyet maddiyatın mahiyetlerindeki istidadın kılletinden ileri gelir. İşaratü'l-İcaz, s. 174

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