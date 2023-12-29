Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عبادت شكردر؛ شكر منعمه ايديلير. يعنى، نعمتلرى ويرن ذاته شكر ايتمك واجبدر. Nurdan Katreler İbadet şükürdür; şükür Mün’im’e edilir. Yani, nimetleri veren Zata şükretmek vacibdir. İşaratü'l-İcaz, s. 178

Okunma Sayısı: 128

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.