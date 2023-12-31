Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون نعمتلر اونڭدر؛ اويله ايسه بتون شكرلر و عبادتلر ده آنجق اوڭادر. Nurdan Katreler Bütün nimetler Onundur; öyle ise bütün şükürler ve ibadetler de ancak Onadır. İşaratü'l-İcaz, s. 179

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