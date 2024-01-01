Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر [إنسان] قلبيله تسليم و إنقياده، عقليله ايمان و توحيده، قالبيله عمل و عبادته مكلّفدر. Nurdan Katreler [İnsan] kalbiyle teslim ve inkıyada, aklıyla iman ve tevhide, kalıbıyla amel ve ibadete mükelleftir. İşaratü'l-İcaz, s. 179

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