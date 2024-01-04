Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عبادت، ياراديليشڭ اجرتى و نتيجه‌سيدر. بو إعتبارله ثواب، عبادتڭ اجرتى اولمايوب آنجق جنابِ حقّڭ كرمندندر. Nurdan Katreler İbadet, yaratılışın ücreti ve neticesidir. Bu itibarla sevap, ibadetin ücreti olmayıp ancak Cenab-ı Hakkın keremindendir. İşaratü'l-İcaz, s. 182

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