Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر آنجق او روحڭ آرزولرينى و او عقلڭ فكرلرينى و او إستعدادلرڭ مَيللرينى تطمين و تأمين ايده‌جك، عالمِ آخرتدر. Nurdan Katreler Ancak o ruhun arzularını ve o aklın fikirlerini ve o istidatların meyillerini tatmin ve temin edecek, âlem-i ahirettir. İşaratü'l-İcaz, s. 185

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