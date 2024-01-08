Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ياغمورڭ قطره‌لرى باشى بوش دگلدر؛ آنجق بر حكمت آلتنده و بر ميزانِ قصدى ايله اينرلر. Nurdan Katreler Yağmurun katreleri başıboş değildir; ancak bir hikmet altında ve bir mizan-ı kasdî ile inerler. İşaratü'l-İcaz, s. 185

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