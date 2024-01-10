Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حق، سزلره نعمتلرينى تخصيص ايتديگى گبى؛ سزڭ ده شكريڭزى اوڭا تخصيص ايتمه‌ڭز لازم[در.] Nurdan Katreler Cenab-ı Hak, sizlere nimetlerini tahsis ettiği gibi; sizin de şükrünüzü ona tahsis etmeniz lâzım[dır.] İşaratü'l-İcaz, s. 187

Okunma Sayısı: 156

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.