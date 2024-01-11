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11 OCAK 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

Nurdan Katreler

11 Ocak 2024, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

إسلاميتڭ منشئى علم، أساسى عقل... بناءً عليه، إسلاميتڭ، حقيقتى قبول و سفسطه‌لى أوهامى ردّ ايتمك، شانندندر.

Nurdan Katreler

İslâmiyet’in menşei ilim, esası akıl... Binaenaleyh, İslâmiyet’in, hakikati kabul ve safsatalı evhamı reddetmek, şânındandır.

İşaratü'l-İcaz, s. 188

 

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