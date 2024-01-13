Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جماعتده اولان قوّت فردده يوقدر. مثلا، چوق ايپلرڭهيئتِ مجموعه‌سنڭ تشكيل ايتديگى اورغانده‌كى قوّت،ايپلر بربرندن آيرى اولديغى زمان بولنماز. Nurdan Katreler Cemaatte olan kuvvet fertte yoktur. Meselâ, çok iplerin heyet-i mecmuasının teşkil ettiği urgandaki kuvvet, ipler birbirinden ayrı olduğu zaman bulunmaz. İşaratü'l-İcaz, s. 191

Okunma Sayısı: 136

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.