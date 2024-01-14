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14 OCAK 2024 PAZAR - YIL: 54

Nurdan Katreler

14 Ocak 2024, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

جماعتده اولان قوّت فردده يوقدر. مثلا، چوق ايپلرڭهيئتِ مجموعه‌سنڭ تشكيل ايتديگى اورغانده‌كى قوّت،ايپلر بربرندن آيرى اولديغى زمان بولنماز.

Nurdan Katreler

Cemaatte olan kuvvet fertte yoktur. Meselâ, çok iplerin heyet-i mecmuasının teşkil ettiği urgandaki kuvvet, ipler birbirinden ayrı olduğu zaman bulunmaz.

İşaratü'l-İcaz, s. 191

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