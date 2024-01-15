Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر او إنقلابِ عظيمى عالمه قبول و تصديق ايتديرن و عالمى جلب و جذب ايتديرن، او ذاتڭ (عصم) أوّل و آخر هركسجه معلوم اولان صدق و أمانتى ايدى. Nurdan Katreler O inkılâb-ı azîmi âleme kabul ve tasdik ettiren ve âlemi celb ve cezbettiren, o zatın (asm) evvel ve âhir herkesçe malûm olan sıdk ve emaneti idi. İşaratü'l-İcaz, s. 192

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