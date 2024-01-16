Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر او ذاتڭ (عصم) صدق و أمانتى، دعواىِ نبوّتنه أڭ بيوك بر برهان اولمشدر. Nurdan Katreler O zatın (asm) sıdk ve emaneti, dava-yı nübüvvetine en büyük bir bürhan olmuştur. İşaratü'l-İcaz, s. 192

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