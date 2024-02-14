Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنّت و جهنّم، [...] أبده طوغرى آقوب گيدن كائنات سَيْلنڭ ايكى مخزنى و ايكى حوضيدر. Nurdan Katreler Cennet ve Cehennem, [...] ebede doğru akıp giden kâinat seylinin iki mahzeni ve iki havuzudur. İşaratü'l-İcaz, s.227

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