Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عالمِ صغير دينلن إنسان، ئولومدن و خرابيتدن قورتولامديغى گبى؛ إنسانِ كبير دينلن عالمڭ ده ئولومدن نجاتى يوقدر. Nurdan Katreler Âlem-i sağir denilen insan, ölümden ve harabiyetten kurtulamadığı gibi; insan-ı kebîr denilen âlemin de ölümden necatı yoktur. İşaratü'l-İcaz, s.228

Okunma Sayısı: 136

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.