Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر لذّتڭ حقيقى لذّت اولماسى، زوال گورميوب دوام ايتمه‌سندندر. زيرا ألمڭ زوالى لذّت اولديغى گبى، لذّتڭ زوالى ده ألمدر. Nurdan Katreler Lezzetin hakikî lezzet olması, zeval görmeyip devam etmesindendir. Zira elemin zevali lezzet olduğu gibi, lezzetin zevali de elemdir. İşaratü'l-İcaz, s. 233

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