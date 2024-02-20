Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر پك چوق موقّت لذّتلر وار كه، زواللرى دائمى ألملرى إنتاج ايتديگى گبى؛ چوق ألملرڭ زوالى ده، لذيذ لذّتلره باعث اولور. Nurdan Katreler Pek çok muvakkat lezzetler var ki, zevalleri daimî elemleri intâc ettiği gibi; çok elemlerin zevali de, leziz lezzetlere bâis olur. İşaratü'l-İcaz, s. 233

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