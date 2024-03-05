Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فاسق اولان كيمسه‌نڭ قوّهِٔ عقليه و فكريه‌سى إعتدالى غائب ايدوب سفسطه‌لره دوشرسه، إعتقاداته عائدرابطه‌لرى كسمكله، حياتِ أبديه‌سنى ييرتار آتار. Nurdan Katreler Fâsık olan kimsenin kuvve-i akliye ve fikriyesi itidali kaybedip safsatalara düşerse, itikadata ait rabıtaları kesmekle, hayat-ı ebediyesini yırtar atar. İşaratü'l-İcaz, s. 254

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