Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إفراط و تفريط، حياتِ إجتماعيه‌يه قارشى عصيان آتشنى ياقان ايكى عاملدر. أوت بو عامللر حياتِ إجتماعيه‌يى نظام و إنتظام آلتنه آلان رابطه‌لرى، قانونلرى كسر آتار. Nurdan Katreler İfrat ve tefrit, hayat-ı içtimaiyeye karşı isyan ateşini yakan iki âmildir. Evet, bu âmiller, hayat-ı içtimaiyeyi nizam ve intizam altına alan rabıtaları, kanunları keser atar. İşaratü'l-İcaz, s. 253

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