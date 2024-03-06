Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنِ كريمڭ سلاستى و يوكسك بلاغتى و نقشنده‌كى اينجه‌لگى طبقهِٔ إعجازه واصل اولمشدر. Nurdan Katreler Kur’ân-ı Kerîm’in selâseti ve yüksek belâgati ve nakşındaki inceliği tabaka-i i’caza vâsıl olmuştur. İşaratü'l-İcaz, s. 255

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