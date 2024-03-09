Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر علمڭ إعطاسى معنًا عملى أمر ايدييور، ذكانڭ إعطاسى علمى أمر ايدييور، إستعدادڭ بولنماسى ذكايى، عقلڭ ويريلمسى معرفت اللّٰهى... Nurdan Katreler İlmin îtâsı manen ameli emrediyor, zekânın îtâsı ilmi emrediyor, istidadın bulunması zekâyı, aklın verilmesi marifetullahı... İşaratü'l-İcaz, s. 263

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