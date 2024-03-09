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9 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Nurdan Katreler

09 Mart 2024, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

علمڭ إعطاسى معنًا عملى أمر ايدييور، ذكانڭ إعطاسى علمى أمر ايدييور، إستعدادڭ بولنماسى ذكايى، عقلڭ ويريلمسى معرفت اللّٰهى...

Nurdan Katreler

İlmin îtâsı manen ameli emrediyor, zekânın îtâsı ilmi emrediyor, istidadın bulunması zekâyı, aklın verilmesi marifetullahı...

İşaratü'l-İcaz, s. 263

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