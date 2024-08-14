Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر خلوصينڭ بر غائله‌سى وار دييه حسّ ايدييورم. مراق ايتمه‌سين؛ رسالهِٔ النورڭ شاكردلرينه عنايت و رحمت نظارت و حمايت ايدرلر. Nurdan Katreler Hulûsî’nin bir gailesi var diye hissediyorum. Merak etmesin; Risale-i Nur’un şakirdlerine inayet ve rahmet nezaret ve himayet ederler. Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2022, s. 36

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