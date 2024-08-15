Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالة النور كندى كندينه قرآنڭ حمايتى و حفظِ ربّانى آلتنده إنتشار ايدييور. Nurdan Katreler Risaletü’n-Nur kendi kendine Kur’ân’ın himayeti ve hıfz-ı Rabbânî altında intişar ediyor. Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2022, s. 36

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