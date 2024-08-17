Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر خالقمه حدسز شكر ايدرم كه هر دردڭ أڭ قدسى درمانى اولان ايمانى و ايمانِ بِالقدردن قضايه رضا علاجنى إمداديمه گوندردى. Nurdan Katreler Hâlık’ıma hadsiz şükür ederim ki her derdin en kudsî dermanı olan imanı ve iman-ı bi’l-kaderden kazaya rıza ilâcını imdadıma gönderdi. Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2022, s. 37

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