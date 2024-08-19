Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالة النور گيتدكجه پارلاق، خارقانه فتوحاتِ ايمانيه ياپار. كندى كندينه إن شاء اللّٰه هر گورنڭ قلبنده يرلشير، معنّدلرى صوصديرر. Nurdan Katreler Risaletü’n-Nur gittikçe parlak, harikàne fütuhat-ı imaniye yapar. Kendi kendine inşaallah her görenin kalbinde yerleşir, muannidleri susturur. Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2022, s. 38

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