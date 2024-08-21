Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ايمانِ تحقيقى يالڭز عقلده طورمييور. بلكه هم قلبه هم روحه هم سرّه هم اويله لطائفه سرايت ايدييور، كوكله‌شييور كه شيطانڭ ألى او يرلره يتيشه‌ميور. Nurdan Katreler İman-ı tahkikî yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe hem ruha hem sırra hem öyle letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki şeytanın eli o yerlere yetişemiyor. Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2022, s. 41

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