Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر راديوم ايله آڭلاشيلدى كه او بر تك آدم، بر تك كلمه ايله بر ميليون كبائرى بردن ايشلر و ميليونلرله إنسانى ديڭلتديرمكله گناهلره صوقار. Nurdan Katreler Radyo ile anlaşıldı ki o bir tek adam, bir tek kelime ile bir milyon kebâiri birden işler ve milyonlarla insanı dinlettirmekle günahlara sokar. Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2022, s. 75

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