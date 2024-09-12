Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر للّٰه الحمد سنّتِ سنيه دائره‌سنده كمالِ ايمانى قازانان رسالهِٔ النور شاكردلرى أوليالرڭ، مرشدلرڭ نظرِ دقّتنى جلب ايده‌جك وضعيتى آلدي... Nurdan Katreler Lillâhilhamd Sünnet-i Seniyye dairesinde kemâl-i imanı kazanan Risale-i Nur Şakirdleri evliyaların, mürşidlerin nazar-ı dikkatini celb edecek vaziyeti aldı... Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2022, s. 86

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