Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو زمانده هر شيئڭ فوقنده خدمتِ ايمانيه أڭ أهمّيتلى بر وظيفه‌در؛ هم كميت ايسه كيفيته نسبةً أهمّيتى آزدر. Nurdan Katreler Bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye en ehemmiyetli bir vazifedir; hem kemiyet ise keyfiyete nisbeten ehemmiyeti azdır. Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2022, s. 93

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