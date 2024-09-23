Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نمازدن صوڭره‌كى تسبيحاتلر، طريقتِ محمّديه‌در (عصم) و ولايتِ أحمديه‌نڭ (عصم) أوراديدر. او نقطه‌دن أهمّيتى بيوكدر. Nurdan Katreler Namazdan sonraki tesbihatlar, tarikat-i Muhammediyedir (asm) ve velâyet-i Ahmediyenin (asm) evrâdıdır. O noktadan ehemmiyeti büyüktür. Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2022, s. 107

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