Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هم موجبِ تعجّب هم مدارِ تأسّفدر كه أهلِ حق و حقيقت، إتّفاقده‌كى فوق العاده قوّتى إختلاف ايله ضايع [ايدييورلر]... Nurdan Katreler Hem mûcib-i taaccüb hem medâr-ı teessüftür ki ehl-i hak ve hakikat, ittifaktaki fevkalâde kuvveti ihtilâf ile zayi [ediyorlar]... Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2022, s. 150

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