05 Kasım 2024, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
هم موجبِ تعجّب هم مدارِ تأسّفدر كه أهلِ حق و حقيقت، إتّفاقدهكى فوق العاده قوّتى إختلاف ايله ضايع [ايدييورلر]...
Nurdan Katreler
Hem mûcib-i taaccüb hem medâr-ı teessüftür ki ehl-i hak ve hakikat, ittifaktaki fevkalâde kuvveti ihtilâf ile zayi [ediyorlar]...
Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2022, s. 150
Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.