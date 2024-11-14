Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر تقوا منهياتدن و گناهلردن إجتناب ايتمك و عملِ صالح أمر دائره‌سنده حركت و خيرات قزانمقدر. Nurdan Katreler Takva menhiyattan ve günahlardan içtinâb etmek ve amel-i salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2024, s. 154

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