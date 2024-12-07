07 Aralık 2024, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
إنسانده عقل و فكر اولديغى ايچون حيوانڭ عكسنه اولارق حاضر زمانله برابر گچمش و گلهجك زمانلرله ده فطرةً علاقهداردر.
Nurdan Katreler
İnsanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksine olarak hâzır zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alâkadardır.
Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2024, s. 163
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