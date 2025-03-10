Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
رسالهِٔ النور آسايشڭ تمل طاشنى تثبيت و تأمين ايدر. رسالهِٔ النوره ايليشنلر قطعيًا بيلسينلر كه اونلرڭ ايليشمهسى، آنارشيلك حسابنه، وطن و ملّته و آسايشه دشمنلقدر.
Nurdan Katreler
Risale-i Nur asayişin temel taşını tesbit ve temin eder. Risale-i Nur’a ilişenler kat’iyen bilsinler ki onların ilişmesi, anarşilik hesabına, vatan ve millete ve asayişe düşmanlıktır.
Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2024, s. 250