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26 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Ezanın aslına dönüşü

M. Fahri UTKAN
26 Haziran 2022, Pazar
Bilindiği gibi İslamiyet’te “Şeair” adıyla bazı hükümler vardır. Şeair: Allah’a kulluk etmeye vesile olan, saygı gösterilmesi ve korunması gereken belli ibadet, işaret ve semboller anlamına gelir. Bunlardan biri de “ezan”dır.

Hatırlanacağı üzere Türkiye’de ‘Tek Parti’ döneminde (1932-1950 arası) ezanın asli haliyle okunması yasaklanmış ve Türkçe okunması mecburiydi.

14 Mayıs 1950’de iktidara gelen Menderes’in öncülüğündeki Demokrat Parti hükümeti ilk icraat olarak Türkçe olan ezanın, asli şekline dönmesini sağlamış ve bütün Müslümanların bayram yapmasına sebeb olmuştu.

Bununla ilgili özel bir hatırayı nakletmek istiyorum.

“Kayınpederimin babası Hacı Mümin, sağlam demokrat olan bir kişiydi, rahmetli. Sakarya / Geyve / Doğantepe köyünde oturuyor o zamanlar. O gün Geyve’nin pazarı olduğu için 16 Haziran 1950 günü köyden Geyve’ye gidiyor. Pazarda dolaşırken radyoda haberleri dinliyor. Duyduklarına inanamıyor. “Ezan üzerindeki yasak kalkmış, asıl şekliyle okunabilirmiş”. Bunun duyar duymaz doğru köye yola çıkıyor, 3 km yolu kâh koşarak kâh yürüyerek bir çırpıda alıyor. Vakit te ikindi. Hemen minareye çıkıyor, başlıyor ezan okumaya. “Allahüekber, Allahüekber..” diye. Köyde bunu duyanlar kimi şaşırıyor, bazıları kızıyor, bazılarının gözünde yaşlar dökülüyor. Çoğunluk ta, “Hacı Mümin delirdi herhalde, yasak olduğunu bilmiyor mu?” diyerek camiin etrafında toplanıyorlar. Hacı Mümin ezanı bitiriyor aşağı iniyor ve köy halkına müjdeyi vererek konuyu açıklıyor.”

Allah ondan razı olsun, rahmetiyle muamele etsin..

Bu anlatılanlara ilave olarak Üstad Bediüzzaman’ın da bir mektubunu da buraya ilave etmek istiyorum: “Aziz, sıddık kardeşlerim, Evvelâ: Hem sizin, hem bu memleketin, hem âlem-i İslâmın mühim bayramlarının mukaddemesi ve bu memlekette şeair-i İslâmiyenin parlamasının bir müjdecisi olan ezan-ı Muhammedînin kemal-i ferahla on binler minarelerde okunmasını tebrik ediyoruz. Said Nursî”1

Dipnot:

1- Tarihçe-i Hayat

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