İş hayatında hukuk ve adalet ilişkisi

İş ahlâkı, belli bir dönemde, belli insan toplulukları tarafından benimsenmiş olan ve toplum içinde insanların davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan töresel davranış kurallarının bütünüdür.

Çalışma hayatı, esas olarak işçi ile işveren arasındaki ilişkiye dayalıdır. İşçiler emeklerini ortaya koyarak üretimi sağlamakta, işveren de emekleri karşılığında işçilere ücret ödemektedir. Bu ilişkide iki tarafında belli kurallara (ahlâk, hukuk ve adalet vb.) uygun davranması önemlidir. Ayrıca, işverenin sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı sağlamak şeklinde bir sorumluluğu da vardır.

Çalışma hayatında her iki tarafın da; adaletli olma, ayrım yapmama, dürüstlük ve tarafsızlık, etki altında kalmama, işyeri sırlarının gizliliği, çalışmalarda ve davranışlarda din, dil, ırk, inanç, cinsiyet, coğrafî ayırım farkı gözetmeme vb. konular çok önemlidir.

İGİAD tarafından, (11.11.2019 tarihinde) “İş Ahlâkı, Hukuk ve Adalet İlişkisi” temasıyla ‘Türkiye İş Ahlâkı Zirvesi 2019’ düzenlenmişti.

Zirvede, Düzenleme Heyeti Başkanı Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, “Hukuk ve adaletin olmadığı yerde ilk kaybolan değer iş ahlâkıdır” konulu bir konuşma yapmış ve şu konuların üzerinde durmuştur:

Zirvenin öncelikli amacının, iş ahlâkına yönelik sorunlar hakkında duyarlılık oluşturmak ve bu sorunları aşmak için neler yapılabileceğine yönelik öneri ve çözümler sunmak olduğunu ikinci olarak da iş ahlâkına yönelik iyi uygulamaları paylaşarak iş ahlâkının mümkün ve uygulanabilir olduğunu somut örneklerle göstermek ve iş dünyasını teşvik etmek olduğunu dile getirmiştir.

Ayrıca, önceki yıllarda iş ahlâkı eğitimi, üretimde iş ahlâkı ve Kamuda iş ahlâkı temalarıyla yapılan zirvenin bu yıl dördüncüsünün “İş ahlâkı, hukuk ve adalet ilişkisi” temasıyla gerçekleştirilmekte olduğunu belirtmiştir. Son olarak, iş ahlâkı, hukuk ve adaletin birlikte var olan ve birbirini besleyen kavramlar olduğunu, hukuk ve adaletin olmadığı yerde iş ahlâkının ilk kaybolan değer olacağının altını çizmiştir.

İGİAD başkanı Ayhan Karahan da, “Türkiye’de iş dünyasının en önemli eksikliği iş ahlâkı uygulamalarındaki hukuk desteğinin yetersiz olmasıdır ve bunun en kısa zamanda giderilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Karahan, “Ahlâkı genelde kişiye özel bir davranış şekli olarak tanımlıyoruz, ancak ahlâkın hukukla beslenmesi ve adalet olarak uygulanması açısından konuyu bu zirve ile Türkiye gündemine taşımış olacağız.” dedikten sonra, “Bir yerde ahlâk ile hukuk uygulanmıyorsa orada adalet beklenemez” demiştir.

Zirvede genelde aşağıdaki iki konu öne çıkmış görüldü;

“İş ahlâkı uygulamalarında hukukî boşluk doldurulmalı”

“Bir yerde ahlâk ile hukuk uygulanmıyorsa orada adalet beklenemez”

Şu iki hadis de bu konuda bizlere rehber olabilir: “Nerede olursan ol Allah’tan kork; bir kötülük yaptığınızda onun ardından bir iyilik yap ki, onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâk ile muamelede bulunun.” Ve “İşçiye ücretini, alnının teri kurumadan veriniz.”