Nerelerde duâ etmeli?

RİSALE-İ NUR’DA DUÂ - Hazırlayan: Fahri Utkan

“…Mevâki-i mübarekede, hususan mescidlerde.”1 Meselâ, Kâbe’de, Mescid-i Nebevi’de, Mina’da, Müzdelife’de, Mescid-i Aksa’da vs. Peki Üstad Said Nursî nerelerde duâ etmiştir acaba? Mekân olarak genellikle dağlara, kırlara çıkmış oralarda duâ etmiştir. Çam Dağı’nda karakavağın üzerinde, Barla’da kaldığı evin önündeki çınar ağacın üzerinde vs. gibi yerlerde duâ etmiştir. Risalelerin her yerinde, özellikle konu bitimlerinde, o konuyla ilişkili olarak duâ etmiştir. İlk örnek olarak, 9. Sözün sonundaki duâyı zikredebiliriz; “(Allahım, Seni nasıl tanımaları, Sana nasıl kullukta bulunmaları gerektiğini öğretmek için kullarına muallim, isimlerinin hazînelerini tanıtıcı, kâinat kitâbının âyetlerinin tercümânı, kulluğuyla rubûbiyet güzelliğinin aynası olarak gönderdiğin zâta, onun bütün âl ve ashâbına salât ve selâm eyle. Bize ve erkek, kadın bütün mü’minlere merhamet eyle. Amin. Bunu rahmetinle yap ey, merhamet edenlerin en merhametlisi!) 2 Dipnotlar: 1- Mektubat. 23. Mektup. Birinci sualin cevabı. 270. 2- Sözler. 51.

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