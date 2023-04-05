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5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ramazan araştırması

M. Fahri UTKAN
05 Nisan 2023, Çarşamba
Çocukluğumuzdan itibaren Ramazan ayı geldiğinde evlerimizde ayrı bir dünya kuruluyor gibidir.

Bu da gösteriyor ki Ramazan ayı, sadece dini açıdan değil kültürümüzde de önemli bir yere sahip. Bu ay içerisinde maddi ve manevi güzellikler bir arada yaşanır; sevgi, hoşgörü ve dayanışma gibi olumlu hissiyatlar ön plana çıkar.

“NG Araştırma” 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü, oruç tutacağını belirten, 1577 kişinin katılımı ile bir kamuoyu araştırması yapmış. Bu araştırmada, “Ramazan ayı ülkemizde nasıl geçiyor? Mutfak harcamalarımız nasıl etkileniyor?” gibi soruların cevapları alınmış.

Katılımcılara dışarda bir mekânda iftar yapıp yapmayacakları sorulmuş. Katılımcıların %56’sı dışarıda iftar düşünmüyor. Buna karşı sorulan, “Niçin dışarıda iftar yapmazsınız?” sorusuna verilen cevaplarda; %67 aile bütçeme uygun değil cevabını vermiş.

Dışarıda iftar yapmayı tercih edenlerin %43’ü farklılık olması için, %41’i akrabalarla ve arkadaşlarla buluşmak için, %33’ü ise, ailecek güzel vakit geçirmek için cevabını vermiş.

“Oruçluyken zamanımızı nasıl geçiriyoruz?” sorusuna verilen cevaplara bakldığında ise; %15 Kur’an okuyarak veya dinleyerek, %14 ibadet ederek, %14 ev işleriyle uğraşarak vb cevapları vermiş.

“Oruç tutmayanları görünce nasıl karşılarsınız?” sorusuna verilen cevaplara bakıldığında; katılımcıların %51’i bu durumun hoşuna gitmeyeceğini ama tepki de vermeyeceğini belirtmiş.

Bir ayet ve hadis aktaralım:

“Oruç tutan erkekler ve kadınlar, namuslarını ve iffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar, Allah’ı çokça zikreden erkekler ve kadınlar için Allah’ın af ve mağfireti vardır.” (Ahzab Suresi: 35)

“Ramazanda Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar zincire vurulur. Her gece bir nidâ edici şöyle seslenir: “Ey hayrı arayan, hayra yönel. Ey şerri arzulayan, vazgeç.” (Camiü’s-Sağir, No: 2281)

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