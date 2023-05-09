12 Eylül nasıl bir projeydi?

12 Eylül Darbesinin başı ve sembol ismi Kenan Evren 9 Mayıs 2015’te öldü. Evet, malum darbenin üzerinden 43 sene geçti, darbecibaşı Evren Paşa öleli sekiz sene oldu; ne var ki, 12 Eylül Darbesinin Anayasası, birçok yönü ve maddesiyle yaşamaya bugün de devam ediyor.

Muktedir görünen mağrur siyasîlerin acizliği ve basiretsizliği ile menfaate dayalı bencilliğini buradan da ölçmek mümkün. Ama, asıl önemli olan 12 Darbesinin nasıl bir projenin neticesi olduğunun bilinmesidir.

*

O zalimane ve münafıkane darbe, Türkiye’yi bir nevi “uzaktan kumanda” ile yönetme projesiydi. Uzaktan kumandanın en etkili yöntemi ise, kitlelerin iradesini şahıslara bağlama, kukla liderlere zincirleme, tek adamlara ipotekleme sisteminin kurulmasıdır. Ki, maalesef, en az kırk senedir Türkiye bu münafıkane metotla idare edilmeye çalışıyor: Misyon, dava, şahs-ı manevi yerine, adam, lider, şahs-ı vahid merkezli yöntem…

*

Şu husus gayet açıklıkla bilinmelidir ki: Darbe izi taşıyan kanun ve uygulamalar, kısaca darbenin bilumum tasarruflarını tarihe gömmedikçe, adalet, hürriyet ve demokrasi noktasında rüştümüzü ispat etmiş olamayız.

*

Bilumum cuntacı darbecilerin şu dünya mahkemesindeki hesapları kapandı. Eli kanlı o zalimler, hiç ceza çekmeden, hatta rütbeleri dahi tenzîl edilip düşürülmeden göçüp gittiler... Demek ki, iş, asıl hesaplaşma yeri olan Mahkeme-i Kübrâ’ya kaldı. İyi ki, öyle bir Hesap Günü var.

*

Evet, 12 Eylül Darbesinin bütün tasarrufları tarih mezarlığına gömülmedikçe, bu manada bir iş ve işlem yapılmadığı müddetçe, hiç kimse ortalara çıkıp ra arz-ı endâm ederek hukuk ve demokrasi adına övünmesin, böbürlenmesin. Asla inandırıcı olmaz. Dolayısıyla, bu açık noktayı kimse “ama, lâkin, fakat”larla sulandırmaya ve zihinleri bulandırmaya çalışmasın.

*

Özellikle genç nesil, 12 Eylül Darbesinin mahiyetini, etkilerini ve hayatımızdaki yansımalarını maalesef bilmiyor. Aynı şekilde, darbeden iki yıl sonra (1987) referanduma sunulan “82 Anayasası”nın hangi şartlarda ve nasıl bir atmosfer içinde bu millete dayatıldığını da tam olarak bilmiyor, bilemiyor.

Ama, olup bitenleri yine de bıkmadan, usanmadan anlatmak lâzım. Kelimelerin kifâyet ettiği, tâbirlerin takat getirdiği kadarıyla, bugünkü nesle yine de anlatmak, izah etmek lâzım. Zira, darbeci cuntanın bazı hukukçulara dikte ettirdiği anayasasıyla, devlet kurumlarında yaptığı birtakım keyfî tasarruflarıyla ve özellikle millete empoze etmeye çalıştığı yalan-yanlış mefkûresiyle, 12 Eylül Darbesinin derin izleri günümüzde de önemli ölçüde varlığını devam ettiriyor.

Meselâ: Darbecilerin ve yardakçılarının zihinlere empoze ettiği zehirli fikirler ile damarlara şırınga ettikleri bulaşıcı virüsler itibariyle, sözünü ettiğimiz tahribatın en dehşetlisi “Dindar Atatürkçülük”, yahut “Dindar Kemalizm” cereyanıdır. Bunun zahirde görünen bir delili de, başörtülülerin o daireye olan teveccüh ve kitlesel ziyaretleridir. Ülkenin her yerinden yapılan ziyaret organizasyonları da cabası…

*

Bizim hatırımıza gelen hususlardan biri de şudur: Kendimizi kandırsak dahi, hâşâ ki Allah’ı kandıramayız. Allah, affedicidir; ancak, affetmek için de hata yapanın nedâmet etmesini, bir nasuh tevbesinde bulunmasını ister…

Misâl: ‘82 Anayasasına “Evet” dediği halde, bu hatasından dolayı nedâmet eden, tevbe-istiğfarda bulunan acaba kaç vatandaş, yahut kaç dindaşımız var?

Noktayı koyarken, bunları da düşünüp meselenin iyi bir muhasebesini yapmakta fayda var.