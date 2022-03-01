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15 MART 2022 SALI - YIL: 53

15 Mart 1920: İstanbul’da kara bir gün

M. Latif SALİHOĞLU
01 Mart 2022, Salı
Birinci Dünya Savaşı’nı sonlandıran ateşkes (mütareke) antlaşması üzerine İstanbul’a gelen ve nihaî barış sağlanıncaya kadar güvenliği tesis etmek maksadıyla görev yapan İngiltere, Fransa ve İtalya’dan müteşekkil Müttefik Yüksek Komiserliği, 15 Mart 1920’de toplanarak aşağıdaki kararları aldı:

1. İstanbul, yarın yani 16 Mart 1920 günü sabahın erken saatlerinden itibaren fiilen işgal edilecek.

2. Müttefik askerî makamları tarafından, işgalin gerektirdiği bütün tedbirler alınacak.

3. Harbiye ve Bahriye Nezaretlerinin işgali ile her türlü haberleşme kontrol altına alınacak.

4. Posta, telgraf ve telefon hizmetleri kontrol altına alınacak.

5. Hükümet ve Meclisin bütün faaliyeti kontrol altında tutulacak.

6. Osmanlı polisi de sıkı kontrol altında tutulacak; kamu düzeninin gerektirdiği bütün emir ve talimat, sadece komiserliğimize bağlı askerî makamlar tarafından verilebilecek.

*

Aynı gün yaşanan içler acısı bir başka durum ise, Osmanlı Hariciyesi tarafından işgalcilere müracaat ile yazılan zillet yüklü bir yazının resmiyet kazanması.

Adana-Kilikya taraflarında, işgalcilerden kuvvet ve cesaret alan Ermeni çeteciler, civardaki ahaliye kan kusturan kanlı terör olaylarının durdurulması için, o günlerin kukla hükümeti Fransız Komiserliğine başvuruda bulunuyor.

İşte, o kapkara günde yazılan 15 Mart 1920 tarihli resmî yazının kayıtlara geçmiş olan zillet yüklü metnin sûreti:

Bâb-ı Âlî Hariciye Nezâreti

Fransa Yüksek Komiserine

Mevzu: Adana bölgesindeki Ermeni faaliyetleri.

Sayın Yüksek Komiser,

Faaliyetlerinin civar bölgelere yayılması hususunda kaygılanılması gerektiğini kendilerine bildiririm. Nezâretim (Bakanlığım), Adana bölgesindeki Ermenilerin faaliyetleri hakkında Fransa Yüksek Komiserliği’nin dikkatini birkaç kez çekme fırsatını bulmuştur. Son günlerde Osmanlı Hükümeti’ne ulaşan bilgiler, bu korkuları doğrulamaktadır.

İçlerinde çok sayıda Ermeni jandarmasının da bulunduğu yüzlerce kişiden oluşan Adana bölgesindeki Ermeni çeteleri, çok yakın bir geçmişte Haçin kazasına bağlı Mağara nahiyesine bir baskın düzenlemişlerdir. Buradaki Müslümanların evlerini soymuş, kendilerini döverek yaralamışlardır. Ayrıca, arama yapmak ve silâhları teslim etmek bahanesiyle her Türk köylüsünden 20-30’ar lira almışlardır.

Ayrıca, bir kısmı Haçin’deki eski Jandarma Komutanı Kirkor Efendi tarafından komuta edilen bu çeteler Haçin’de kurmuş oldukları Millî Harp Divânı tarafından yargılamak bahanesiyle, çok sayıda köylüyü götürmüşlerdir. (...)

Ermenilerin ellerine düşen bilumum Müslüman jandarmalar, silâhsızlandırılmış ve aynı şekilde bilinmeyen bir akıbete doğru götürülmüşlerdir. Kozan ve Feke’deki gibi Haçin’deki diğer köyler de esirgenmemiştir. Camilerinde hapsedilmiş olan birçok yerdeki halk, canlı canlı yakılarak veya başka şekillerde öldürülmüşlerdir.

Niğde kazasının güney ve güney doğusundaki bölgeler dahil Karaisalı’ya kadar olan bölgedeki halk, tarif edilemez bir ümitsizlik halindedir. Buralarda da halkın Ermeni çetelerinin benzer saldırıları karşısında, canları ve mallarını korumak için güçle karşılık verme zorunluluğunda göreceklerini bilmek gerekir.

Ermeni ve Müslüman unsurlar arasında kanlı çarpışmalara eğer çare bulunamıyorsa, bu durumun kaçınılmaz bir şekilde neticeleneceği tehlikeler üzerinde ısrar etmeme gerek yoktur.

Bu sebeple netice olarak, bir kez daha sayın ekselanslarınızdan bu dayanılmaz durumu kesin bir şekilde sona erdirmek maksadıyla tedbir alınmasını sağlamanızı, vilâyet toprakları üzerinde Ermeni çeteleri kurulmasının engellenmesini, cezalandırma işlemlerinde bulunmak üzere Adana’daki Fransız askerî yetkililerine resmî talimatları iletmenizi ve yukarıda sözü edilen olaylara karışan canileri cezalandırmanızı talep ediyorum.

Sayın yüksek komiser, en içten saygılarımın kabulü dileğiyle...

(Sefa; 15 Mart 1920)

……………………

Kaynak bilgisi: Başbakanlık Osmanlı Arşivleri. HR. SYS. 2556-2/53

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