1950’lerdeki siyasî ittifaklar

Nisbeten hür ve demokratik şartlar altında 14 Mayıs 1950’de yapılan genel seçimleri kazanarak tek başına iktidar olan Demokrat Parti’nin birinci derecede gelen rakibi Halk Partisiydi.

Ayrıca, Demokratları içerden bölmeye, cân evinden vurup takattan düşürmeye çalışan iki siyasî teşekkül daha vardı: Bunlardan biri, 1948’de kurulan Millet Partisiydi. Diğeri ise, 1955’te kurulan Hürriyet Partisi oldu.

Ne aciptir ki, bu her iki parti de 33 üye sayısıyla kuruldular ve ilk safhada Demokrat Parti’den yekûn 28’er milletvekili transfer ederek Meclis’te grup kurdular. Bunlar Demokratların sayesinde Meclis’e girdiler; ama, en büyük mücadeleyi yine Demokrat Partiye karşı yaptılar.

Şimdi, 1950’ler Türkiye’sine gidelim ve bugün “ittifak” diye isimlendirilen o dönemdeki siyasî bloklaşma hareketlerine biraz daha yakından bakmaya çalışalım.

TÜRKÇÜLER ve DİNDARLAR BLOKU

Demokrat Partiden transfer edilen mebuslarla kurulan Millet Partisi (MP), 14 Mayıs 1950’ye kadar birlikte hareket ederlerken, seçimlerden sonra “dindarlar ve milliyetçiler” şeklinde iki kısma ayrıldı.

1948’de Fevzi Paşanın Fahrî Başkanlığında kurulan MP’nin mahkeme kararıyla kapatılması üzerine, 9 Şubat 1954’te Cumhuriyetçi Millet Partisi kuruldu.

1958’de, Cumhuriyetçi Millet Partisi ile Türkiye Köylü Partisinin birleşmesi sonucu Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi teşkil edildi. Parti Başkanlığına da Türk milliyetçisi Osman Bölükbaşı getirtildi.

Bir başka 9 Şubat’ta (1969) ise, bu parti bir kez daha isim ve lider değiştirerek, Alparslan Türkeş Başkanlığında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ismini aldı.

SİYASÎ İSLÂMCILAR HAREKETİ

Büyük Doğu, Sebilürreşad, Ehl-i Sünnet, Büyük Cihad ve Serdengeçti gibi dinî mecmuaların vargücüyle desteklediği Millet Partisinin “Laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiği” gerekçesiyle, hakkında kapatma dâvâsı açıldığı aynı süre içinde, partinin dindar kanadını teşkil eden grup, 1951’de İslâm Demokrat Partisini kurdu.

Necip Fazıl’ın en yakın arkadaşı, Büyük Doğu’cu Cevat Rıfat Atilhan liderliğindeki bu parti de, özellikle Malatya Hadisesinden (Üzmez’in Yalman’ı vurması) sonra yine aynı gerekçeyle mahkemelik olduğu için, 2 Mayıs 1954’te yapılan seçimlere katılmadı. Ancak, siyasî tercihini kendine en yakın gördüğü CMP lehinde kullandı.

KISA ÖMÜRLÜ HÜRRİYETÇİLER HAREKETİ

27 sene boyunca tek parti sultasıyla ülkeyi idareye çalışan Halk Partisi, demokratik sistemin işleyişine paralel şekilde gücünü, iradesini kaybetti. 1950 ve 1954 seçimlerinde kelimenin tam anlamıyla hezimete uğradı.

1955’te, Meclis’te “basın hakları”nın görüşüldüğü bir oturumda, şiddetli münakaşalar yaşandı. Demokrat Partinin hariçten çengel atılmış bazı milletvekilleri, muhalefetle ağız birliği yaparak, kendi partilerini yerden yere vuran konuşmalarda bulundu.

Bir süre sonra partilerinden ayrılan bu kimseler, yeni bir siyasî teşekkül kurmaya yöneldi. Aynı yıl içinde önce 19 milletvekili DP’den istifa etti. Yeni istifalarla HP Meclis’te grup kurdu. 20 Aralık 1955’de bu partinin grubu 28 üyeye ulaştı. Hepsi de DP’den istifa eden kişilerdi.

ŞERİF MARDİN ANLATIYOR

Vaktiyle Hürriyet Partisi hareketi içinde bulunan Şerif Mardin, yıllar sonra yaptıklarından pişmanlık duyduğunu belirterek şunları ifade edecekti: “Hürriyet Partisi 1954’de kuruldu ve ben başından itibaren içindeydim. Çok ilginç kurucuları vardı. Üniversite yıllarında faşizmin çok lanetlendiği ortamlarda bulunmuştum. En büyük korkumuz faşizmdi. O zaman çok yanlış bir değerlendirmeyle Adnan Menderes hareketinin faşizmin bir belirtisi olduğuna inandık ve karşı çıktık. Anayasal özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı koymak doğruydu; ama, bunu ‘faşizmin ucu gözüktü’ şeklinde değerlendirmek yanlıştı. ‘Devlet nasılsa komünizmle uğraşıyor, ama faşist tehlikenin farkında değil, onlara biz hatırlatalım’ diye yola çıkmıştık.” (Ruşen Çakır’la röportaj, Vatan, 15 Mayıs 2007)