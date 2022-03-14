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14 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

21. Yüzyıl için Rio Deklarasyonu

M. Latif SALİHOĞLU
14 Mart 2022, Pazartesi
GÜNÜN TARİHİ: 14 MART 1992

Dünyamızın 4’te 3’ü sudur. Su da mavi olduğu için, yuvarlak olan dünyaya mavi küre denilmiş.

Ne var ki, yer küremiz bir çok yönden kirlenmeye ve bozulmaya yüz tuttu. Onu bu acıklı halden kurtarmak için, uzun zamandır uluslar arası çapta bir takım hazırlıklar ve çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Mevcut çalışmalar kâfi gelmediği için, bu yöndeki arayışlar devam ediyor.

*

Birleşmiş Milletler tarafından acınacak halden “Dünyayı kurtarmak” maksadıyla, 14 Mart 1992’de Brezilya’nın Rio de Jeneiro şehrinde bir zirve toplantısı gerçekleştirildi. O tarihte düzenlenen bu “Dünya Zirvesi”ne (The Earth Summit) 152 ülkenin hükümet ve/veya devlet başkanları katıldı.

Küresel ısınma, ozon tabakası, su ve çevre kirliliği gibi hayatî konuların gündeme getirildiği zirvede, alınması gerekli çeşitli tedbirler görüşüldü, konuşuldu, tartışıldı... 

Ne var ki, bunların ne zaman ve nasıl hayata geçirileceğine dair hususlarda herhangi bir uzlaşma sağlanamadı.

Bu toplantıda müzakere edilen ve hiç olmazsa üzerinde “fikrî uzlaşma” sağlanabilen noktalar, bilâhare bir deklarasyonla dünyaya açıklandı.

Aynı yılın Temmuz’unda yine Rio de Jeneiro’da imzalanan “Rio Deklarasyonu ve Gündem 21” başlıklı (*) metinde, bütün insanların dikkatine sunulmak üzere özellikle ve öncelikle şu hususlar deklare edildi:

• Tanımlanabilen çevre koruması ve sürdürülebilir kalkınma çabalarında, ülkeler arası dayanışma ve işbirliği çalışmalarına ağırlık verilmeli.

• Temiz teknoloji kullanımına büyük önem verilmeli.

• Çevreyi kirletme bir suç olarak görülmeli ve “kirleten öder” prensibi hayata geçirilmeli.

• Temiz çevrenin korunabilmesi için, ekonomi, ticaret, enerji, sanayi, turizm ve tarım politikalarında sektörel entegrasyonun sağlanmasına çalışılmalı.

• Çevre kirliliği meselelerinde kamu bilincinin geliştirilmesi ve ekoloji eğitiminin sağlanması ve desteklenmesi kabul edilen faaliyetlere kamu katılımının teşvik edilmesi gerekir.

…………………….

(*) “Gündem 21”den kasıt, kirlilik tehdidi altındaki 21. Yüzyılın kurtarılması ve gelecek nesillere daha temiz, daha mutlu, daha huzurlu bir dünyanın emanet edilmesi fikrinin olgunlaştırılması idi. Ne var ki, 21. Yüzyılın ilk çeyreğine yaklaştığımız şu zamana kadar da ümit verici bir gelişme henüz kaydedilebilmiş değil.

GÖZLEM

Herkes kendi güvenliğini sağlıyor

Fildişi Sahili ve benzeri Afrika şehirlerinde, hayatî düzeyde en önemli mesele temizlik, sağlık ve güvenlik olarak görülüyor.

Merkezî hükûmet ile belediyelerin gücü zayıf. Bu hizmetlerin hakkını veremiyorlar. Herkes kendi imkânlarıyla sağlığını korumaya, evinin-binasının temizliğini yapmaya ve güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Bilhassa yabancılar ve zengin kesim, bu tür hizmetler için büyük masraf harcıyor. Tuttukları güvenlik elemanlarıyla da yetinmiyor, ayrıca yüksek koruma duvarların üstünü dikenli telle, elektrik akımıyla veya başka türlü tedbirleri almaya bir mecburiyet hissediyor.

Bunun en önemli sebebi, aniden bir iç çatışma çıkma ihtimali; bunun yanı sıra, fakirlikten-sefillikten dolayı insanların hırsızlığa tevessül etmesi ihtimali.

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